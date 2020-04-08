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Политика

Назначение на должность стоило 100 тысяч долларов: фигуранты "пленок Ермака" заговорили

17:20 8 апреля 2020 582
Кадр с «пленок Ермака»
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Назначения на должности во власти, содействие в которых обещал младший брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис, стоили до 100 тысяч долларов, причем конкретную таксу выставлял именно Денис Ермак.

Об этом в интервью Bihus Info рассказали фигуранты скандальных «пленок» Дмитрий Штанько и Сергей Шумский.

По их словам, собеседования с соискателями постов проводились в два этапа: непосредственно само собеседование и оглашение суммы за назначение. Также Денис Ермак не рассматривал кандидатуры без «взносов», которые передавались непосредственно ему. Якобы эти деньги нужно было платить за членство в «команде».

В свою очередь внештатный сотрудник оперативного управления СБУ Сергей Шумский заявил, что с Ермаком-старшим его свел его младший брат. Его функции в «команде» Дениса Ермака состояли в проверке людей на наличие сомнительных связей и проведении консультаций по различным кандидатам.

Напомним, накануне стало известно, что Денис Ермак в 2015—2019 годах работал внештатным советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, а также о том, что именно глава Офиса Зеленского Ермак рекомендовал кандидатуры замов Генерального прокурора.

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