- 17:47 ГСЧС бросила десятки пожарных на тушение сильнейшего пожара в Киеве: что произошло
- 17:42 Конституционный суд воспротивился переезду в Харьков
- 17:31 Александр Ткаченко: «Если мы сегодня не поддержим культуру, завтра наша жизнь будет серой и унылой»
- 17:20 Назначение на должность стоило 100 тысяч долларов: фигуранты "пленок Ермака" заговорили
- 17:19 Венедиктова завела дела на Порошенко: в чем обвиняют пятого президента и что ему "светит"
- 17:15 В Кабмине придумали, как наказать поджигателей сухостоя
- 16:57 ВСУ приняли на вооружение новый бронеавтомобиль: впечатляюще видео
- 16:45 "Это миф": в Минэкономики объяснили, почему хлеб не подорожает
- 16:42 Лучшее наказание — вырыть могилу: мэр Фастова придумал, как бороться с нарушителями карантина
- 16:40 «Решили в гробу хорошо выглядеть?»: российские знаменитости ринулись к пластическим хирургам
- 16:34 Полная самоизоляция: Бочкарева застряла в лифте
- 16:30 В Луцке смягчили карантин: кому разрешили работать
Назначение на должность стоило 100 тысяч долларов: фигуранты "пленок Ермака" заговорили
Назначения на должности во власти, содействие в которых обещал младший брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис, стоили до 100 тысяч долларов, причем конкретную таксу выставлял именно Денис Ермак.
Об этом в интервью Bihus Info рассказали фигуранты скандальных «пленок» Дмитрий Штанько и Сергей Шумский.
По их словам, собеседования с соискателями постов проводились в два этапа: непосредственно само собеседование и оглашение суммы за назначение. Также Денис Ермак не рассматривал кандидатуры без «взносов», которые передавались непосредственно ему. Якобы эти деньги нужно было платить за членство в «команде».
В свою очередь внештатный сотрудник оперативного управления СБУ Сергей Шумский заявил, что с Ермаком-старшим его свел его младший брат. Его функции в «команде» Дениса Ермака состояли в проверке людей на наличие сомнительных связей и проведении консультаций по различным кандидатам.
Напомним, накануне стало известно, что Денис Ермак в 2015—2019 годах работал внештатным советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, а также о том, что именно глава Офиса Зеленского Ермак рекомендовал кандидатуры замов Генерального прокурора.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...