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Мир

Сурок не впрок: на границе с Россией подросток съел сурка и заразился бубонной чумой

1:30 7 июля 2020
Сурок

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий медики выявили 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму, из-за которой на севере Китая власти объявили режим повышенной эпидемической опасности

Об этом пишет агентство Хinhua со ссылкой на минздрав страны в понедельник, 6 июля.

Сообщается, что подростка госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.

Агентство напоминает, что Баян-Улгий — самый западный аймак Монголии, который граничит с Россией и Китаем.

По данным агентства, представитель монгольского минздрава Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Отмечается, что недавно в соседней провинции Ховд подтвердились два случая бубонной чумы.

В конце июня в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе объявили карантин. Заболевание обнаружили у двоих местных жителей, незадолго до этого они употребили в пищу сырое мясо сурка.

Бубонная чума является бактериальным заболеванием, которое передается человеку в результате укуса инфицированных блох, живущих на грызунах, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Коэффициент летальности заболевания достигает 30−60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус может убить взрослого менее чем за 24 часа, если его вовремя не лечить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в Монголии супружеская пара умерла от бубонной чумы. Инцидент произошел в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Там 38-летний мужчина охотился на сурков. Он и его супруга съели мясо животного, которое, предположительно, было переносчиком бубонной чумы.

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