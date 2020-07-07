Зеленский и Ермак обсуждали вопрос роспуска Рады: источники раскрыли детали

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, говоривший о возможном роспуске Верховной Рады еще в августе 2019 года и давший ей «испытательный срок» на год, обсуждал эту тему с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Как пишет «Украинская правда», об этом заявляют собеседники издания из окружения Зеленского и добавляют, что именно Ермак является сторонником перезагрузки власти к концу 2020 года. В том числе и на местах, включая временно оккупированные территории. При этом руководство «Слуги народа» в парламенте не в восторге от таких планов, особенно по поводу выборов на Донбассе.

В данный момент Зеленского от такого шага удерживает страх потерять контроль над ситуацией.

«Мы говорили с президентом и прямо у него спросили, что он думает о роспуске. Он говорит, что они говорили об этом, но он считает, что это «все равно, что выстрелить себе в ногу, потому что мы столько мест точно не возьмем», — рассказал изданию один из «слуг народа» — мажоритарщик, неделей ранее бывший на встрече с Зеленским.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что угроза роспуска парламента миновала, поскольку команда президента понимает, что такого представительства в Верховной Раде политсиле уже не получить.

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