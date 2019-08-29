Зеленский вслед за Коломойским намекнул на скорый роспуск Рады

Украина

Президент Владимир Зеленский предупредил депутатов о намерении снова воспользоваться правом досрочного роспуска парламента. Об этом он заявил во время выступления на первом заседании ВР IX созыва 29 августа.

«Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно», — сказал он, подчеркнув, что Рада должна оправдать доверие избирателей.

«Испытательным сроком» для Рады Зеленский назвал один год.

В своей речи Зеленский также назвал 100 дней своего президентства «тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости». и отметил, что какими бы критичными не были оценки его деятельности, самую критическую оценку он ставит себе сам.

«Было действительно много разных оценок, но поверьте — самую критическую оценку я даю себе сам. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости», — сказал он.

При этом глава государства выразил уверенность, что теперь страна наконец сможет включать «пятую скорость» и уверенно двигаться по пути изменений.

Отметим, что до президента олигарх Игорь Коломойский озвучил сценарий, при котором Рада IX созыва может быть распущена досрочно.

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