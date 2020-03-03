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«Слуга народа» больше не получит такого представительства: Арахамия оценил вероятность роспуска Рады
Угроза роспуска парламента миновала, поскольку команда президента понимает: второй раз «слугам народа» не повторить успех и не завести такое количество партийцев в парламент. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Вероятность роспуска парламента стремится к нулю. Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства… А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом», — объяснил Арахамия в интервью Интерфакс-Украина.
По словам депутата, результат, который сейчас показывает Верховная Рада, правящую силу устраивает.
«Мы получили работоспособную модель… (Раньше) были сбои… То есть были удары в штангу, но не было забитых голов… А за эти полгода мы, наверное, несколько сотен законов приняли. Это означает, что в целом модель работает… Результат всех удовлетворяет», — подытожил депутат.
Напомним, на возможный роспуск Верховной Рады Зеленский намекал в ноябре 2019 года. Февральские соцопросы показали, что в Украине упало доверие к Верховной Раде и ухудшилось отношение к работе президента. Гипотетические выборы при таких вводных приведут к сокращению числа представителей пропрезидентской силы в парламенте.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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