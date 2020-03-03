24.68 / 24.96 27.31 / 27.78
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Слуга народа» больше не получит такого представительства: Арахамия оценил вероятность роспуска Рады

13:59 3 марта 2020 246
арахамия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Угроза роспуска парламента миновала, поскольку команда президента понимает: второй раз «слугам народа» не повторить успех и не завести такое количество партийцев в парламент. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Вероятность роспуска парламента стремится к нулю. Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства… А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом», — объяснил Арахамия в интервью Интерфакс-Украина.

По словам депутата, результат, который сейчас показывает Верховная Рада, правящую силу устраивает.

«Мы получили работоспособную модель… (Раньше) были сбои… То есть были удары в штангу, но не было забитых голов… А за эти полгода мы, наверное, несколько сотен законов приняли. Это означает, что в целом модель работает… Результат всех удовлетворяет», — подытожил депутат.

Напомним, на возможный роспуск Верховной Рады Зеленский намекал в ноябре 2019 года. Февральские соцопросы показали, что в Украине упало доверие к Верховной Раде и ухудшилось отношение к работе президента. Гипотетические выборы при таких вводных приведут к сокращению числа представителей пропрезидентской силы в парламенте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

шмыгаль

Гончарука таки снимут? Названо имя нового вероятного премьера

Водохранилище

Странное исчезновение рыбаков: одного из мужчин нашли мертвым

мельничук

Задержание Мельничука в Греции: появились свежие данные

Антонина Паперная

Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер