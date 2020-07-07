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Спорт

Лучший бомбардир российского «Зенита» отпраздновал чемпионство «сексом» с партнером (видео)

9:11 7 июля 2020
Артем Дзюба и Сердар Азмун

Питерский «Зенит», за который выступает экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, одержал на выезде победу в 26-м туре российской премьер-лиги над «Краснодаром» (4:2) и за четыре тура до завершения чемпионата стал недосягаемым для преследователей.

Радости игроков питерской команды не было предела. Не обошлось без традиционного чемпионского шампанского и душа для главного тренера Сергея Семака. А на новость о том, что следующий день после игры будет выходным, последовала неадекватная реакция лучшего бомбардира «Зенита» Артема Дзюбы (16 мячей в нынешнем чемпионате) — форвард сымитировал секс со своим партнером по атаке иранцем Сердаром Азмуном.

Отметим, что это чемпионство стало для «Зенита» вторым подряд и седьмым за историю проведения чемпионата России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократная чемпионка мира и Европы легкоатлетка Мария Ласицкене грозится уйти из сборной России из-за бездействия функционеров.

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