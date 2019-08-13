Спорт

«Такие братья нам не нужны»: экс-игрок сборной Украины оскандалился с высказыванием о России (видео)

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, сейчас выступающий в чемпионате России за «Зенит», попал в скандальную ситуацию.

Футболист после одного из матчей давал интервью транслятору, и в этот момент к нему подошел партнер по команде, форвард сборной России Артем Дзюба, прокричавший в камеру: «Россия и Украина — братья! Братья!».

Видео украинец разместил на своей странице в Instagram, сопроводив подписью: «Когда-то это все закончится. вера в мирное небо», что вызвало гнев негодования среди болельщиков, не стеснявшихся в выражениях в комментариях.

«Брати не окуповують території братів і не розпалюють війну»;

«Братушки вбили 13 000 українців, ведуть війну на сході України і анексували Крим… По-моєму братік зі сходу не в собі…»;

«Мы ими никогда не были и уже точно не станем!!!«

«Скажите это родственникам тех солдат которые погибли на Донбассе защищая суверенитет Украины, а их если что больше 10 тысяч погибших»;

«Які браття після 5 років відкритої війни і окупації Криму. Росія поплатиться за це»;

«Такие братья нам точно не нужны».

Отметим, что «Зенит» лидирует после пяти туров чемпионата России, набрав 13 очков. Ракицкий отыграл за питерцев во всех поединках без замен, «отметившись» одной желтой карточкой.

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