«Беспредел»: многократная чемпионка и рекордсменка грозится уйти из сборной России (фото)

Спорт

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, являющаяся одной из главных соперниц украинок Юлии Левченко и Ярославы Магучих на престижных соревнованиях в секторе для прыжков в высоту, допустила свой уход из сборной России. Спортсменка публично выразила недовольство положением дел в Федерации легкой атлетики страны (ВФЛА).

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — передает слова Марии информагентство ТАСС.

Отметим, что реакция Ласицкене вызвана решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отложить до конца июля рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам, поскольку ВФЛА не выплатила вовремя штраф в размере 5 млн долларов.

Добавим, что уроженка небольшого городка Прохладный (Кабардино-Балкария) выиграла 45 турниров подряд в период с 1 июля 2016-го по 30 июня 2018-го. Это вторая по продолжительности серия в истории прыжков в высоту среди женщин. Лишь румынка Йоланда Балаш одерживала большее количество побед подряд — в период с 1956 по 1967 годы она выиграла 150 соревнований.

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