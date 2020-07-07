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В Польше подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане: детали и фото происшествия

11:12 7 июля 2020
В Польше подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане: детали и фото происшествия

В польском городке Погожице (Малопольское воеводство) 5 июля подожгли хостел, в котором проживали 12 человек, среди которых большинство — украинские заробитчане. Напомним, в настоящее время в Варшаве хотят провести переговоры с Украиной о расширении гарантий и соблюдении прав заробитчан.

Несмотря на то, что возгорание произошло посреди ночи, люди при пожаре не пострадали — их удалось оперативно вывести из пытающего здания.

Поджигателей задержала полиция. Ими оказались поляки, также проживавшие в хостеле. Мотивы их действий на данный момент неизвестны, информирует radiokrakow.pl.

Местные СМИ показали фото с места инцидента.

Напомним, сразу же после открытия Польшей границ для украинских заробитчан сеть впечатлила огромная очередь «на выезд» в пункте пропуска на границе с Польшей.

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