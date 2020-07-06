- 07:36 «Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины
- 07:21 Жара отступает: где ждать прохладной погоды в ближайшие дни
- 06:56 Генерал Кривонос уверен, что колонну боевиков Гиркина должны были остановить
- 06:25 В Польше обещают усилить безопасность и защиту прав заробитчан
- 05:55 Китайцы ни при чем: в Британии предложили новую версию появления коронавируса
- 05:34 В Японии паводки и оползни унесли жизни 40 человек
- 04:59 Не было реальных целей: Муженко рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков Гиркина из Славянска
- 04:20 Запретят въезд приспешникам Путина: Британия введет персональные санкции против граждан РФ
- 03:49 Американских военных обстреляли в Багдаде ракетами типа "Катюша"
- 03:22 Не Солнце: ученым впервые удалось вычислить с точностью до 100 метров, где находится центр Солнечной системы
- 02:27 Белый налет или покраснение: австралийские медики рассказали, как выявить болезни по состоянию языка
- 01:58 Фонтан-убийца: девятилетняя девочка пыталась достать кепку и погибла от удара током в воде
В Польше обещают усилить безопасность и защиту прав заробитчан
Опасения столкнуться с критической ситуацией в экономике без украинских трудовых мигрантов вынуждает власти Польши искать новые пути привлечения украинцев в свою страну.
В частности, в министерстве сельского хозяйства намерены провести со своими украинскими коллегами переговоры о расширении гарантий и соблюдении прав заробитчан.
Об этом заявил министр сельского хозяйства соседней страны Ян Кшиштоф Ардановский, передает Польское радио.
Во время субботнего визита в Александрове-Куявском глава польского аграрного ведомства подчеркнул, что приезды тысяч граждан Украины на работу в Польшу «создают замечательные возможности для укрепления дружественных отношений обеих стран и народов».
«Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Все это будет предметом международных переговоров», — заявил министр.
Также Ян Кшиштоф Ардановский добавил, что Польша — активный сторонник прозападного курса Украины и осуждает российскую агрессию на востоке этой страны.
«Между Польшей и Украиной развиваются хорошие политические и экономические отношения. Давнее прошлое, как уходящее вглубь веков, так и то, на жестокость которого повлияла Вторая мировая война, не могут быть забыты, но они должны научить нас делать выводы. Чтобы наши два народа никогда уже не пошли друг против друга. Чтобы помня взаимно причиненные страдания, мы могли вместе строить общее хорошее будущее», — сказал министр сельского хозяйства и развития села Польши.
По мнению Яна Кшиштофа Ардановского, лучшего времени для таких дружественных взаимоотношений не найти. Министр отметил, что тысячи украинцев, работающих в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.
Поэтому, похоже, у украинских трудовых мигрантов может появиться надежда на реальную правовую защищенность в соседней Польше.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже сейчас украинских заробитчан будут бесплатно тестировать на COVID-19 в Польше за счет государства.68
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...