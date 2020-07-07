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Спорт

Ошибка лаборатории привела к заражению коронавирусом 19 футболистов (видео)

13:33 7 июля 2020
Ошибка лаборатории привела к заражению коронавирусом 19 футболистов (видео)

К массовому заражению коронавирусом привел поединок 29-го тура высшей лиги чемпионата Болгарии между командами «Царско Село» и «Черно Море» (1:4).

Как сообщает сайт Sportstar, накануне поединка все игроки и персонал клубов сдали регламентный тест на COVID-19, и у защитника «Царско Село» Мартина Кавдански (на фото) заключение ошибочно показало отрицательный результат. В итоге футболист отыграл полный матч, получив предупреждение в конце первого тайма, и заразил трех своих партнеров — Ивайло Иванова, Илию Джамова и Кирила Трохарова. Кроме того, по информации издания, положительный тест на коронавирус сдал и президент клуба Стойне Манолов.

Куда серьезнее проблемы оказались у соперников «Царско Село», видимо, хорошо отпраздновавших выездную победу. Как сообщается на официальном сайте «Черно Море». сразу у 16 игроков был диагностирован опасный вирус, и клуб оперативно отрапортовал, что все необходимые меры предосторожности приняты.

Добавим, что лаборатория, в которой сдавали тест Кавдански с партнерами, уже признала свою ошибку. Правда, о каком-либо наказании за предоставление недостоверных данных речь не идется.

Отметим, что «Царско Село» в матчах плей-офф должен бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе страны. Согласно календарю, команда должна провести следующий матч 9 июля против «Ботева» из Врацы, но пока неизвестно, будет ли сыгран поединок в обозначенный срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Динамо-Брест», за который выступают украинцы Милевский, Хачериди и Нойок, зафиксирована вспышка коронавируса.

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