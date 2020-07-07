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Объявившая о победе над коронавирусом Черногория ужесточает карантин
В Черногории, где власти еще 2 июня объявили о победе над коронавирусом, в очередной раз ужесточают карантинные меры из-за COVID-19.
Как сообщает «Европейская правда», в течение следующей недели кафе и ресторанам разрешат работать максимум до полуночи, а в некоторых муниципалитетах им вовсе запретят открываться.
На карантин уходят государственные и частные детсады, а госслужащих и сотрудников компаний рекомендуют переводить на дистанционную работу.
В трех муниципалитетах на севере страны — Плевле, Бело Поле и Беране — вводят жесткие ограничения. Там запрещено собираться больше двух в открытых общественных местах. Исключение делается для живущих вместе членов семьи и людей, выполняющих свою работу. Это же правило распространяется на легковые авто. Также нельзя собираться дома у друзей или родственников. Под запретом — богослужения с участием верующих. Маски обязательны во всех общественных местах.
А приезжающих с территории Сербии будут отправлять на карантин. Причем не на домашнюю самоизоляцию, а в места, определенные для этого государством.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июня в Черногории запрещали спортивные мероприятия и политические акции на открытом воздухе.186
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?