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Мир

Открывшаяся для украинских туристов Черногория вновь вводит карантин по коронавирусу

16:51 26 июня 2020
Черногория

В Черногории, где власти с 22 июня разрешили въезд иностранным туристам, в том числе и украинцам (при наличии документов об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус), вновь вводят ограничительные меры.

Как передает «Радио Свобода» со ссылкой Reuters, карантинные меры предусматривают запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе. Отмечается, что в стране за десять дней зафиксированы 100 новых случаев COVID-19.

Подобная ситуация сложилась и в Сербии, где в последние дни фиксируют вспышку коронавируса. А Хорватия возобновила двухнедельный карантин для приезжих из других балканских стран, в том числе и Сербии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США коронавирусную инфекцию подтвердили у 18 членов одной семьи — все они собрались на день рождения жительницы Кэрролтона (штат Техас). Трое из них попали в больницу.

Фото из Википедии.

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