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В России вандалы осквернили могилу погибшего в авиакатастрофе хоккеиста (видео)
В Ярославле на Леонтьевском кладбище неизвестные вандалы разгромили памятник хоккеисту «Локомотива» Ивану Ткаченко, который вместе с командой разбился в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.
«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: „Памятник разгромили“. Рамки нет, стекла нет, угол отломан. Это было показательное действие», — рассказал отец погибшего спортмена Леонид Ткаченко в комментарии сайту «Ярославль онлайн».
Напомним, что самолет с хоккейной командой «Локомотива», державший курс на Минск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), разбился при взлете в Ярославле. В авиакатастрофе погибли 43 человека (в том числе украинцы Александр Вьюхин, Виталий Аникеенко и Даниил Собченко), еще один — хоккеист Александ Галимов — скончался в больнице через несколько дней. Единственным выжившим оказался инженер по наземному обслуживанию радиоэлектронного оборудования Александр Сизов, который находился в пассажирском салоне и не являлся членом экипажа.
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