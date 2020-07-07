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Украина

«Государство точно знает, кого награждает»: Зеленский вручил награды выдающимся украинцам (фото)

16:27 7 июля 2020
Награда

Президент Украины Владимир Зеленский, по случаю Дня Конституции, вручил государственные награды выдающимся украинцам.

Как сообщает Офис президента, наград удостоены за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

«Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает», — сказал Зеленский во время церемонии.

В числе награжденных — певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, которому присвоили звание «Заслуженный артист Украины», певице Ирине Билык вручили орден Княгини Ольги III степени.

«Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что шоумен Притула не получил орден от Зеленского.

Фото: Офис президента

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«Государство точно знает, кого награждает»: Зеленский вручил награды выдающимся украинцам (фото)

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