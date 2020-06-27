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Билык, Ефросинина и Тина Кароль стали орденоносцами: Зеленский раздал награды ко Дню Конституции
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся украинцам. Как следует из текста указа, обнародованного на Официальном интернет-представительстве главы государства, награждение приурочено ко Дню Конституции.
Так, Орден князя Ярослава Мудрого V степени вручен
Орден князя Ярослава Мудрого ІV степени присвоен вице-президенту Национального олимпийского комитета Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу, а Орден князя Ярослава Мудрого ІII степени — ректору Львовской политехники Юрию Бобалу.
Известная легкоатлетка Ольга Саладуха (в настоящее время — народный депутат от «Слуги народа») стала обладателем Ордена княгини Ольги І степени, а певицы Ирина Билык и Тина Кароль — Ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Орденом «За заслуги» І степени (посмертно) награждена бывший главный продюсер ТСН Елена Несмиян.
Также в списке награжденных — телеведущая канала «1+1» Алла Мазур — ей присвоен орден княгини Ольги ІІ степени, и телеведущая Мария Ефросинина — получила орден «За заслуги» ІІІ степени.
А вот эстрадный певец Арсен Мирзоян стал заслуженным артистом Украины.
Напомним, ранее популярный шоумен Сергей Притула признался, что так и не получил орден от Зеленского.114
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