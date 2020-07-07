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У Зеленского хотят отдельный закон для русского языка
Нардепы планируют принять закон о языках нацменьшинств и коренных народов. Ранее глава МИД заявил, что Украина не будет менять языковой закон.
Как сообщает РБК-Украина, сейчас Конституционный суд Украины рассматривает закон «О функционировании украинского языка как государственного».
«Конечно, Верховная Рада должна определить правовой статус языков, в том числе и языков национальных меньшинств, коренных народов. На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон „О нацменьшинствах“ должны быть внесены соответствующие дополнения — новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе, языковой самобытности нацменьшинств и коренных народов», — сказал представитель президента в КСУ, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.
Ранее сообщалось, что в школах ОРЛО не будут преподавать украинский язык.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»29
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