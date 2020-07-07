26.80 / 27.06 30.03 / 30.53
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского хотят отдельный закон для русского языка

18:08 7 июля 2020
Рада

Нардепы планируют принять закон о языках нацменьшинств и коренных народов. Ранее глава МИД заявил, что Украина не будет менять языковой закон.

Как сообщает РБК-Украина, сейчас Конституционный суд Украины рассматривает закон «О функционировании украинского языка как государственного».

«Конечно, Верховная Рада должна определить правовой статус языков, в том числе и языков национальных меньшинств, коренных народов. На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон „О нацменьшинствах“ должны быть внесены соответствующие дополнения — новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе, языковой самобытности нацменьшинств и коренных народов», — сказал представитель президента в КСУ, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

Ранее сообщалось, что в школах ОРЛО не будут преподавать украинский язык.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Лев Шлосберг: «Россией управляет огромная группировка, которой выгодно пожизненное правление Путина»

Рада

У Зеленского хотят отдельный закон для русского языка

Эпштейн и Максвелл

Дело Эпштейна: помощница миллиардера-педофила может пустить в ход компромат на Трампа (фото)

Массовая драка на киевском Подоле закончилась стрельбой и жестким задержанием (видео)

Массовая драка на киевском Подоле закончилась стрельбой и жестким задержанием (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер