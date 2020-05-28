Общество и люди

Вслед за донецкими боевиками, в школах ОРЛО искоренили украинский язык. В следующем учебном году такого предмета на оккупированной территории Луганщины преподавать не будут. Но, если большинство родителей будут на этом настаивать, то на основании заявлений могут ввести один час в неделю «Украинского чтения».

Объявление о том, что родители школьников должны письменно изъявить свое желание, появилось в классных группах и образовательных порталах оккупантов буквально в последний день подачи заявлений: «Уважаемые родители! На 2020 — 2021 уч. г. в учебном плане исключено изучение предметов „Украинский язык“ и „Украинское чтение“, но на основании ваших заявлений могут ввести 1 час для изучения „Украинского чтения“, если желающих в классе будет большинство. Просьба срочно сообщить о вашем решении сегодня (27 мая 2020 г). Те, кто желает изучать „Украинское чтение“, должны написать в электронном виде заявление на имя директора школы», — гласит объявление.



«Интересно, а что такое „чтение“? Я задала этот вопрос классной руководительнице одного из своих детей-школьников, отметив, что читать на родном языке мы, к счастью, успели научиться в младших классах. На что она мне парировала, что нам уже больше ничему учиться не нужно и если дети захотят почитать украинскую литературу, то найдут в интернете — никто не запрещает. Я классной еще про наше „законодательство“ напомнила. В так называемой „конституции ЛНР“ написано: „Согласно части 2 статьи 19 каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества“. Спросила, как мне теперь выбирать ребенку язык обучения из единственного языка?» — возмущается мама школьников, которая хотела отправить детей на обучение в вуз, который находится на подконтрольный украинской власти территории. Когда началась война, дети этой женщины обучались в школе с украинским языком преподавания.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что поначалу оккупанты обещали, что на территории квазиреспублики свободно будут функционировать два языка и преподавание на украинском языке в тех школах, где оно было, обязательно сохранится. Однако уже в первый учебный год в оккупации (в сентябре 2014 года) родителям детей, обучавшихся на украинском языке, настоятельно рекомендовали писать заявления о переходе на обучение на русском языке. Затем украинскому языку и литературе отвели лишь один учебный час в неделю.

Окончательная ликвидация украинского языка в школьной программе в ОРДЛО началась после того, как в Украине был принят Закон «О функционировании украинского языка как государственного». Россия увидела в этом законе нарушение прав русскоязычного населения Украины и потребовала срочного созыва Совбеза ООН для обсуждения этой «проблемы».

Также ранее сообщалось, что оккупационные власти ОРДО еще год назад стали требовать, чтобы документы, которые местные жители сдают для получения «паспортов ДНР» и РФ, были переведены на русский язык.

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