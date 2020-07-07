Угробивший «Электротяжмаш» Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора

Украина

Государственный завод «Электротяжмаш» по-прежнему фактически остановлен. По данным информированных источников, люди выходят на работу, но нет комплектующих — предприятие накопило миллиардную задолженность перед контрагентами. После того, как коммунальщики отключили за долги водоотведение, временное руководство завода с ними рассчиталось.

«Электротяжмаш» находится в затяжном коллапсе. Руководители цехов получили от руководства завода распоряжение консервировать производство и не запускать в работу изготовление новых партий продукции.

В то же время, по мнению экспертов, Фонд госимущества, в ведении которого находится завод, вместо решения проблем «Электротяжмаша» по существу, пытается вернуть на предприятие отстраненного от должности за растрату и.о. гендиректора Виктора Бусько. Завтра в Харьковском апелляционном суде судейская коллегия в составе Кружилина Е.А., Савенко Н.Е., Шабельников С.К. должна провести заседание по апелляции Бусько на определение следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 24.06.2020 г. , которым экс-руководителя «Электротяжмаша», собственно и отстранили от управления заводом.

Эксперты обращают внимание на подозрительно короткий период времени от судебного решения первой инстанции до даты первого заседания в апелляционном суде. А также на то, что в открытом реестре информация о заседании появилась только сегодня после обеда.

«Вечером 24 июня суд первой инстанции вынес определение об отстранении. И тем же вечером Бусько сказал СМИ, что якобы сам попросил еще 22 июня, чтобы руководство ФГИУ его отстранило. А на следующий день, 25 июня, подал апелляцию, причем сам подал, без ФГИУ и адвоката! Странно смотрится все это. Плюс сверхскоростное назначение даты первого заседания в апелляционном суде и его непрозрачность. Все этос явные симптомы того, что на суд давят сверху разными способами», — прокомментировал на условиях анонимности владелец известной юридической фирмы.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-и.о. гендиректора «Электротяжмаша» Виктора Бусько ведется по нескольким статьям Уголовного Кодекса: 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, 367 — служебная халатность.

Анализ информационного поля показывает, что в преддверии слушания апелляции в интернет-СМИ появились заявления Бусько о том, что положение завода не настолько бедственное, как считают экономисты.

В частности, отстраненный и.о. гендиректора уверяет в наличии контрактов с заказчиками на сумму 5 млн грн, и 1−2 лет предприятие рассчитывает заполучить https://interfax.com.ua/news/economic/673 182.htmlи другие контракты. Тогда как экономические эксперты оценивают сумму только ежемесячных постоянных расходов завода в 50 млн грн. и считают, что предприятие окончательно остановится максимум через несколько месяцев из-за полного отсутствия комплектующих и перспектив развития — портфель заказов на 2021 г. не сформирован, рабочие массово увольняются. Специалисты видят причину кризиса в неэффективном менеджменте, а первоочередным шагом для спасения предприятия считают смену руководства.

По информации СМИ, остановка «Электротяжмаша» чревата проблемами не только для самого отстраненного от должности экс-и.о. https://www.unn.com.ua/ru/news/1 877 319-cherez-elektrovazhmash-khmari-nad-sennichenko-presuyutsya-u-beton-eksperti

Также СМИ отметили близость Виктора Бусько к руководству ФГИУ в лице главы ведомства Дмитрия Сенниченко и его заместителя Сергея Игнатовского, которые в свое время способствовали его назначению руководителем «Электротяжмаша».



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