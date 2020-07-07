- 19:43 Масштабный лесной пожар на Луганщине: с огнем борются пожарные четырех областей, местных жителей эвакуируют
- 19:35 Угробивший «Электротяжмаш» Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора
- 19:35 Критиковавший карантин президент Бразилии заразился коронавирусом
- 19:33 В Москве ураганный ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей: впечатляющее видео
- 19:18 «Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 18:51 Трагедия под Николаевом: лошадь понесла повозку с малышами, погибла 2-летняя девочка
- 18:49 От студентов из Украины могут потребовать покинуть территорию США: что происходит
- 18:39 В «Слуге народа» объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма
- 18:21 Горячие сутки на фронте: у ВСУ четверо раненых
- 18:08 У Зеленского хотят отдельный закон для русского языка
- 18:00 Бронежилеты, каски и гранаты — на выбор: в Одессе служащий арсенала торговал военным имуществом
- 17:40 Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская снова стала мамой
Угробивший «Электротяжмаш» Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора
Государственный завод «Электротяжмаш» по-прежнему фактически остановлен. По данным информированных источников, люди выходят на работу, но нет комплектующих — предприятие накопило миллиардную задолженность перед контрагентами. После того, как коммунальщики отключили за долги водоотведение, временное руководство завода с ними рассчиталось.
«Электротяжмаш» находится в затяжном коллапсе. Руководители цехов получили от руководства завода распоряжение консервировать производство и не запускать в работу изготовление новых партий продукции.
В то же время, по мнению экспертов, Фонд госимущества, в ведении которого находится завод, вместо решения проблем «Электротяжмаша» по существу, пытается вернуть на предприятие отстраненного от должности за растрату и.о. гендиректора Виктора Бусько. Завтра в Харьковском апелляционном суде судейская коллегия в составе Кружилина Е.А., Савенко Н.Е., Шабельников С.К. должна провести заседание по апелляции Бусько на определение следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Харькова
Эксперты обращают внимание на подозрительно короткий период времени от судебного решения первой инстанции до даты первого заседания в апелляционном суде. А также на то, что в открытом реестре информация о заседании появилась только сегодня после обеда.
«Вечером 24 июня суд первой инстанции вынес определение об отстранении. И тем же вечером Бусько сказал СМИ, что якобы сам попросил еще 22 июня, чтобы руководство ФГИУ его отстранило. А на следующий день, 25 июня, подал апелляцию, причем сам подал, без ФГИУ и адвоката! Странно смотрится все это. Плюс сверхскоростное назначение даты первого заседания в апелляционном суде и его непрозрачность. Все этос явные симптомы того, что на суд давят сверху разными способами», — прокомментировал на условиях анонимности владелец известной юридической фирмы.
Напомним, что уголовное дело в отношении экс-и.о. гендиректора «Электротяжмаша» Виктора Бусько ведется по нескольким статьям Уголовного Кодекса: 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, 367 — служебная халатность.
Анализ информационного поля показывает, что в преддверии слушания апелляции в интернет-СМИ появились заявления Бусько о том, что положение завода не настолько бедственное, как считают экономисты.
В частности, отстраненный и.о. гендиректора уверяет в наличии контрактов с заказчиками на сумму 5 млн грн, и 1−2 лет предприятие рассчитывает заполучить https://interfax.com.ua/news/economic/673 182.htmlи другие контракты. Тогда как экономические эксперты оценивают сумму только ежемесячных постоянных расходов завода в 50 млн грн. и считают, что предприятие окончательно остановится максимум через несколько месяцев из-за полного отсутствия комплектующих и перспектив развития — портфель заказов на 2021 г. не сформирован, рабочие массово увольняются. Специалисты видят причину кризиса в неэффективном менеджменте, а первоочередным шагом для спасения предприятия считают смену руководства.
По информации СМИ, остановка «Электротяжмаша» чревата проблемами не только для самого отстраненного от должности экс-и.о. https://www.unn.com.ua/ru/news/1 877 319-cherez-elektrovazhmash-khmari-nad-sennichenko-presuyutsya-u-beton-eksperti
Также СМИ отметили близость Виктора Бусько к руководству ФГИУ в лице главы ведомства Дмитрия Сенниченко и его заместителя Сергея Игнатовского, которые в свое время способствовали его назначению руководителем «Электротяжмаша».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.