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Происшествия

Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до пяти, Зеленский срочно созвал совещание

20:28 7 июля 2020
тушение пожара

Жертвами масштабного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области, стали уже пять человек.

По данным ГСЧС, предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчье озеро» и 45 жилых домов в селе Смоляниново.

Также происходит ликвидация пожара возле села Капитаново на территории Капитановского лесничества, площадь возгорания составляет около 40 га. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Для ликвидации пожара направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники, сообщили в Офисе президента. Решение принято в ходе экстренного совещания у президента Зеленского.

Напомним, пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка в Луганской области. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново.

Как сообщали «ФАКТЫ», в восточных областях Украины сохраняется аномальная жара. Температура воздуха в Луганской области местами достигает +38 градусов в тени.

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