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Масштабный лесной пожар на Луганщине: с огнем борются пожарные четырех областей, местных жителей эвакуируют
На Луганщине продолжается тушение масштабного лесного пожара, который возник в 13:21 6 июля в районе озера Медвежье между поселками Капитаново и Муратово (Новоайдарский район). Напомним, в регионе в последние дни сохраняется аномальная жара.
На момент прибытия спасателей верховой огонь охватил лес на площади 40 га (в т.ч. 20 га — верховой пожар и 20 га — низовой). К его ликвидации привлекли 9 единиц пожарной техники и 48 человек личного состава, сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС,
До конца дня площадь пожара увеличилась до 85 га, однако его удалось локализовать и приступить к ликвидации.
Утром в связи с порывистым ветром возникло несколько новых очагов возгорания — верховой огонь распространился до жилого сектора поселков Волчье и Смоляниново.
В настоящее время осуществляется эвакуация местных жителей.
К спасателям Харьковщины присоединились также спасатели из Донецкой, Харьковской и Полтавской областей.
Напомним, в апреле сотни спасателей со всей Украины участвовали в ликвидации лесных пожаров на Черниговщине, в частности, в Чернобыльской зоне. Тогда выгорело около 5% территории биосферного заповедника.
Фото ГУ ГСЧС в Луганской области и пользователей Facebook51
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