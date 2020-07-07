26.80 / 27.06 30.02 / 30.52
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Масштабный лесной пожар на Луганщине: с огнем борются пожарные четырех областей, местных жителей эвакуируют

16:22 7 июля 2020
Масштабный лесной пожар на Луганщине: с огнем борются пожарные четырех областей, местных жителей эвакуируют

На Луганщине продолжается тушение масштабного лесного пожара, который возник в 13:21 6 июля в районе озера Медвежье между поселками Капитаново и Муратово (Новоайдарский район). Напомним, в регионе в последние дни сохраняется аномальная жара.

На момент прибытия спасателей верховой огонь охватил лес на площади 40 га (в т.ч. 20 га — верховой пожар и 20 га — низовой). К его ликвидации привлекли 9 единиц пожарной техники и 48 человек личного состава, сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС,

До конца дня площадь пожара увеличилась до 85 га, однако его удалось локализовать и приступить к ликвидации.

Утром в связи с порывистым ветром возникло несколько новых очагов возгорания — верховой огонь распространился до жилого сектора поселков Волчье и Смоляниново.

В настоящее время осуществляется эвакуация местных жителей.

Вид на лесной пожар из Северодонецка

К спасателям Харьковщины присоединились также спасатели из Донецкой, Харьковской и Полтавской областей.

Напомним, в апреле сотни спасателей со всей Украины участвовали в ликвидации лесных пожаров на Черниговщине, в частности, в Чернобыльской зоне. Тогда выгорело около 5% территории биосферного заповедника.

Фото ГУ ГСЧС в Луганской области и пользователей Facebook

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Лев Шлосберг: «Россией управляет огромная группировка, которой выгодно пожизненное правление Путина»

Подросток с телефоном

Свою гибель описал в игре: под Одессой в 20-метровой трубе школьной котельной найден мертвым 17-летний парень

Новое газовое ЧП в киевской многоэтажке: людей эвакуировали с верхних этажей, есть пострадавшие

Новое газовое ЧП в киевской многоэтажке: людей эвакуировали с верхних этажей, есть пострадавшие

Татуировка вора в законе

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер