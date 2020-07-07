Украина

Жара до +38 и грозы: какой будет погода в ближайшие дни

Во вторник, 7 июля, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и, возможно, смерчи.

Так, 7 июля, дожди с грозами днем ожидаются на значительной территории Украины. Без осадков — в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха днем будет значительно отличаться от региона к региону. Если в западных областях ожидается прохладная погода — местами до 19−20 градусов, то на востоке страны будет жарко — до 38 градусов.

В среду, 8 июля, осадки сместятся на восток — в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. В этих областях температура днем снизится до 33 градусов. На остальной территории — станет значительно прохладнее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что жара будет держаться до 8 июля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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