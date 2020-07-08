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Названа дата официального выхода США из Всемирной организации здравоохранения
США не изменили своего решения покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая попала под огонь критики со стороны 239 ведущих медиков в различных странах мира.
О выходе американские власти уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и назвали дату, когда это произойдет — 6 июля 2021 года. Об этом пишет New York Times со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Такая «задержка» связана с необходимостью соблюдения всех существующих процедур.
Дюжаррик напомнил, что США вошли в ВОЗ 21 июня 1948 года. Притом включение Соединенных Штатов в организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, которые установила американская сторона для возможного выхода из ВОЗ.
«Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств», — подчеркнул Дюжаррик. По его словам, сейчас Гутерреш совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.
Напомним, что Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.
Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во вторник о том, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. «Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — заявил он на брифинге.15
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