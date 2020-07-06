- 00:29 Заражают находящихся рядом: 239 ученых призвали ВОЗ изменить свои рекомендации
- 05.07 23:56 Будет срок: Собчак рассказала о позиции Кремля по делу Ефремова
- 05.07 23:35 Пытался провезти килограмм наркотиков в трусах: на границе задержан необычный наркокурьер
- 05.07 23:12 В Китае объявили третий уровень опасности из-за пациента с подозрением на бубонную чуму
- 05.07 22:29 В Минздраве развенчали миф о передаче коронавируса через обувь
- 05.07 21:55 У Шмыгаля заговорили о закрытии шахт в Украине по примеру Германии
- 05.07 21:30 Командующий ВМС оценил угрозу наступления России из Крыма
- 05.07 21:30 «Заря» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов упустила победу над «Александрией»: видеообзор матча УПЛ
- 05.07 20:59 В Украине во время карантина откроют детский лагерь: Ляшко раскрыл детали
- 05.07 20:32 В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео коммунального ЧП попало в сеть
- 05.07 20:03 Для защиты от коронавируса мужчина купил золотую маску за 4 тысячи долларов
- 05.07 19:32 Пожар в Новой Каховке: в полиции рассказали о виновнике происшествия
Заражают находящихся рядом: 239 ученых призвали ВОЗ изменить свои рекомендации
Группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в котором призывает признать очевидный, по мнению некоторых людей, факт: новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе.
Об этом пишет газета The New York Times.
Как следует из материала, данная группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ.
Исследователи говорят о том, что организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.
ВОЗ утверждает, что вирус распространяется через респираторные капли при кашле и чихании инфицированного, но они быстро оседают из-за своего размера. Если же окажется, что вирус распространяется воздушно-капельным путем, то «последствия в плане сдерживания инфекции будут значительными», пишет NYT.
Новые профилактические меры будут включать ношение масок в помещении «даже при условии соблюдения социального дистанцирования», а медицинский персонал должен носить маски типа N95 «для фильтрации даже мельчайших респираторных капель при работе с коронавирусными пациентами».
Кроме того, необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы «минимизировать рециркуляцию воздуха». В статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, «несмотря на добрые намерения», организация «не идет в ногу с наукой». NYT пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компаний и офисной деятельности подтверждает «то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом».
Газета приводит комментарий представителя ВОЗ Бенедетты Аллегранзи.
«Мы заявляли несколько раз, в частности в последние пару месяцев, что считаем передачу воздушно-капельным путем возможной, но, разумеется, это не подкрепляется твердыми или даже четкими доказательствами, — добавила она. — По этому вопросу активно идут споры», — сообщила представитель ВОЗ.
Как отмечает издание, ожидается, что данное открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в некоем научном журнале. Выдержки из него не приводятся. В материале также не уточняется, какие государства и организации представляют указанные 239 исследователей.
В публикации приводятся мнения нескольких исследователей из Австралии, Великобритании, США, которые отметили, что ВОЗ, возможно, следует в официальном порядке признать, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Издание сообщает, что в начале апреля 36 экспертов уже предлагали ВОЗ рассмотреть такую возможность.
Напомним, что согласно официальной статистике ВОЗ, по состоянию на вечер воскресенья число случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн. Число летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае выявили новый опасный штамм вируса гриппа. С точки зрения генетики он представляет собой комбинацию вирусов птичьего, свиного и человеческого гриппа. В генотипе есть следы того штамма, что вызвал эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Потенциально новый штамм может привести к очередной пандемии.29
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!