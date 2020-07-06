Заражают находящихся рядом: 239 ученых призвали ВОЗ изменить свои рекомендации

Общество и люди

Группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в котором призывает признать очевидный, по мнению некоторых людей, факт: новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как следует из материала, данная группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ.

Исследователи говорят о том, что организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

ВОЗ утверждает, что вирус распространяется через респираторные капли при кашле и чихании инфицированного, но они быстро оседают из-за своего размера. Если же окажется, что вирус распространяется воздушно-капельным путем, то «последствия в плане сдерживания инфекции будут значительными», пишет NYT.

Новые профилактические меры будут включать ношение масок в помещении «даже при условии соблюдения социального дистанцирования», а медицинский персонал должен носить маски типа N95 «для фильтрации даже мельчайших респираторных капель при работе с коронавирусными пациентами».

Кроме того, необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы «минимизировать рециркуляцию воздуха». В статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, «несмотря на добрые намерения», организация «не идет в ногу с наукой». NYT пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компаний и офисной деятельности подтверждает «то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом».

Газета приводит комментарий представителя ВОЗ Бенедетты Аллегранзи.

«Мы заявляли несколько раз, в частности в последние пару месяцев, что считаем передачу воздушно-капельным путем возможной, но, разумеется, это не подкрепляется твердыми или даже четкими доказательствами, — добавила она. — По этому вопросу активно идут споры», — сообщила представитель ВОЗ.

Как отмечает издание, ожидается, что данное открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в некоем научном журнале. Выдержки из него не приводятся. В материале также не уточняется, какие государства и организации представляют указанные 239 исследователей.

В публикации приводятся мнения нескольких исследователей из Австралии, Великобритании, США, которые отметили, что ВОЗ, возможно, следует в официальном порядке признать, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Издание сообщает, что в начале апреля 36 экспертов уже предлагали ВОЗ рассмотреть такую возможность.

Напомним, что согласно официальной статистике ВОЗ, по состоянию на вечер воскресенья число случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн. Число летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае выявили новый опасный штамм вируса гриппа. С точки зрения генетики он представляет собой комбинацию вирусов птичьего, свиного и человеческого гриппа. В генотипе есть следы того штамма, что вызвал эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Потенциально новый штамм может привести к очередной пандемии.

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