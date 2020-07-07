26.80 / 27.06 30.03 / 30.53
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«Вспышка ускоряется»: ВОЗ обнародовала новые данные о пандемии коронавируса

19:59 7 июля 2020
ВОЗ

Во вторник, 7 июля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По приведенным главой ВОЗ данным, за выходные в мире было выявлено 400 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Черногория, которая недавно объявила о победе над пандемией коронавируса, вынуждена вновь ужесточить карантинные ограничения.

Напоминаем, британские ученые заявили, что вирус находился в различных странах, прежде чем он проявился в Китае.

171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

палатка

В Москве ураганный ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей: впечатляющее видео

Телега

Трагедия под Николаевом: лошадь понесла повозку с малышами, погибла 2-летняя девочка

студенты

От студентов из Украины могут потребовать покинуть территорию США: что происходит

ВОЗ

«Вспышка ускоряется»: ВОЗ обнародовала новые данные о пандемии коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер