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«Вспышка ускоряется»: ВОЗ обнародовала новые данные о пандемии коронавируса
Во вторник, 7 июля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По приведенным главой ВОЗ данным, за выходные в мире было выявлено 400 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее сообщалось, что Черногория, которая недавно объявила о победе над пандемией коронавируса, вынуждена вновь ужесточить карантинные ограничения.
Напоминаем, британские ученые заявили, что вирус находился в различных странах, прежде чем он проявился в Китае.171
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