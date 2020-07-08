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Внук знаменитого писателя Роальда Даля женился на принцессе Иордании (фото)
Журналист Нед Донован, внук знаменитого британского писателя норвежского происхождения Роальда Даля, автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Джеймс и гигантский персик», женился на иорданской принцессе Райах, единокровной сестре правящего короля Абдаллы II.
Как сообщает Daily Mail, свадьба состоялась в Великобритании в самом узком семейном кругу — из-за пандемии коронавируса пышное торжество решили не устраивать. На свадьбе присутствовала мать невесты — королева Нур, вдова короля Иордании Хуссейна.
26-летний Нед — сын дочери Роальда Даля Тессы и единоутробный брат известной модели Софи Даль. 34-летняя принцесса Райах — младшая дочь короля Хуссейна и его четвертой жены королевы Нур — в девичестве Лизы Наджиб Халаби, уроженки США, отцом которой был сириец, а мать — шведкой.
Нед и Райах, получившая образование в Великобритании, познакомились в Индии в 2018 году.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!