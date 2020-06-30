- 15:42 Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
- 15:37 Как получить онлайн-кредит на карту без отказа
- 15:24 Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему
- 15:24 Бахматюк обратился к послам G7 с заявлением о незаконных действиях Артема Сытника относительно его бизнеса
- 15:19 Экс-премьер Франции и бывший соперник президента Макрона может сесть в тюрьму: что произошло
- 15:15 На парковке в центре Киева из-под земли ударил "гейзер"
- 15:14 Коронавирус убил 39-летнего силача-рекордсмена в Беларуси
- 15:12 39-летняя роженица умерла от коронавируса в Луцке
- 15:03 Доверие к сайтам, за которыми стоят печатные издания, будет выше, – Виталий Сыч
- 14:53 "Смерч идет": в сеть выложили яркое видео из Одесской области
- 14:37 Путину нужна Беларусь, он будет "дожимать" Лукашенко, — Портников
- 14:35 В Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов
В сети появились фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича с молодой журналисткой
В сети появились первые фото с тайной свадьбы лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича с молодой израильской журналисткой Эйнат Кляйн. 66-летний музыкант в четвертый раз женился в декабре прошлого года в Израиле.
Впервые он заговорил о бракосочетании только в апреле этого года, но раскрывать подробности не стал. Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото жениха и невесты во время церемонии.
Ранее Макаревич немного рассказывал, как прошло торжество. Говорит, что подготовка полностью легла на плечи молодой жены. Результатом он остался доволен.
«Эйнат хотела, чтобы было красиво и по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек 40 — мы пригласили самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется», — поделился Макаревич.
Подробнее о 36-летней израильской журналистке Эйнат Кляйн, как живет и чем увлекается, читайте здесь.67
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!