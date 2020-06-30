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Гламур

В сети появились фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича с молодой журналисткой

15:08 30 июня 2020
Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн

В сети появились первые фото с тайной свадьбы лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича с молодой израильской журналисткой Эйнат Кляйн. 66-летний музыкант в четвертый раз женился в декабре прошлого года в Израиле.

Впервые он заговорил о бракосочетании только в апреле этого года, но раскрывать подробности не стал. Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото жениха и невесты во время церемонии.

Ранее Макаревич немного рассказывал, как прошло торжество. Говорит, что подготовка полностью легла на плечи молодой жены. Результатом он остался доволен.

«Эйнат хотела, чтобы было красиво и по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек 40 — мы пригласили самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется», — поделился Макаревич.

Подробнее о 36-летней израильской журналистке Эйнат Кляйн, как живет и чем увлекается, читайте здесь.

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