26.80 / 27.06 29.99 / 30.49
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После ужесточения карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на COVID-19

10:09 8 июля 2020
Черногория

Черногория, которая ужесточила карантинные меры, включила Украину в «зеленый» список стран. Теперь у украинских туристов при въезде не будут требовать негативный тест на коронавирус.

На сайте Института общественного здоровья Черногории Украина обозначена как «страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19».

«Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в» зеленый «список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем», — говорится в сообщении посольства Украины в Черногории.

Напомним, по критериям Украины Черногория находится в «красном списке». После возвращения из этой страны украинцам необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

Напомним, в начале июня Черногория объявила о завершении эпидемии и назвала себя «свободной от коронавируса», позже в стране зарегистрировала более 500 новых случаев COVID-19.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Джонни Депп перед началом суда в Лондоне

Джонни Депп о разводе с Эмбер Херд: «Я терпел многое, но однажды проснулся и обнаружил на нашей кровати фекалии!»

Филипп с женой

Во Франции пассажиры автобуса отказались надеть маски и до смерти избили водителя

пробка

В Киеве перекрыли мост Метро: движение транспорта затруднено (видео)

Путин

Лев Шлосберг: «Путин стал жалким, иногда смешным»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер