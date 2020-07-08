Беременная Светлана Тарабарова снялась топлес (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Тарабарова, которая скоро во второй раз станет мамой, трогательно поздравила в сети с Днем семьи. На своей странице в Instagram она поделилась чувственным фото с мужем и маленьким сыном Иваном. Светлана позирует топлес, прикрыв грудь руками и показав внушительный животик.

Кого ждет, Светлана пока не признается. Большим семейством они будут жить в своем загородном доме, который недавно приобрели.

А родившая недавно второго сына Джамала заговорила о трудностях материнства.

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