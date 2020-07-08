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Недавно родившая второго сына Джамала заговорила о трудностях материнства
Недавно родившая второго сына певица Джамала заговорила о трудностях материнства. В новой публикации в Instagram звездная мама призналась, что первые недели после родов мысли заняты только ребенком и тем, как его накормить.
«Даже сейчас, когда пишу этот пост, я кормлю. Для меня, наверное, это самое-самое-самое сложное в материнстве! Процесс кормления ребёнка — стресс на всех уровнях! Сначала волнуешься, чтоб пришло молоко, потом — чтоб его хватало, затем переживаешь — а что, если ребёнок не наедается. А дальше — что съесть, потому что у малыша колики. И ты не ешь ничего вредного, а колики все равно продолжаются! Даёшь какие-то капли, но тут как при насморке: будешь капать — пройдет через 7 дней, не будешь — через неделю», — пишет Джамала.
Она призналась, что старшего сына Эмира кормила до 7,5 месяцев. При этом певица находилась в гастрольном туре, ездила по городам Украины, но сцеживала молоко и сохраняла его.
«Расстояние Славутич-Мариуполь поставило точку в нашем ГВ. Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень. Стресс для нас обоих. Мамам, которые находятся в активном рабочем графике, это очень сложно», — поделилась певица.
По словам Джамалы, сейчас она только и думает о малыше, о его здоровье и комфорте.
«Есть такое выражение „весь мозг в молоко“. Я это действительно переживала! Нужно было покормить, затем — сцедить, чтобы оставить на ещё одно вскармливание, побежать на саундчек, а затем отыграть концерт. Помню, что путала значения слов в разговорах с людьми, видела ухмылки на их лицах. Но все мои мысли были заняты одним — как накормить ребёнка! Природа за нас так все придумала. Первые месяцы жизни малыша самые сложные. Это время нам нужно, чтобы напитать своего детеныша всем необходимым, все мысли мамы заняты только этим», — пишет звездная мама.
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