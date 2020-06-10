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Шоу-бизнес

Беременная Светлана Тарабарова купила коттедж под Киевом: фото и расценки

12:39 10 июня 2020
Тарабарова

Популярная певица Светлана Тарабарова, которая ждет второго ребенка, купила дом под Киевом.

Покупкой певица похвасталась в Instagram.

Тарабарова

«Друзья, я хочу поделиться с вами очень важной новостью для нашей семьи — наконец у нас будет свой собственный ДОМ. Мы так долго ждали его. И вот уже скоро будем вместе с детьми, уже совсем скоро нас будет четверо, ой, пятеро — еще же Элвин (собака певицы. — Ред.), просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность (без этого никак) и обязательно обниматься», — написала она, добавив фото.

Тарабарова

Тарабарова

А жить Светлана с семьей будет в коттеджном поселке «Белгравия», который расположен в селе Дмитровка — 7 км от Киева по Житомирской трассе. Самый дешевый коттедж без отделки в этом поселке стоит 120 тысяч долларов.

Белгравия

Белгравия

Тарабаровой еще предстоит ремонт, о котором она обещала рассказывать в соцсетях.

Ранее мы писали, что Билл и Мелинда Гейтс купили особняк с видом на океан за 43 миллиона долларов.

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