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Беременная Светлана Тарабарова купила коттедж под Киевом: фото и расценки
Популярная певица Светлана Тарабарова, которая ждет второго ребенка, купила дом под Киевом.
Покупкой певица похвасталась в Instagram.
«Друзья, я хочу поделиться с вами очень важной новостью для нашей семьи — наконец у нас будет свой собственный ДОМ. Мы так долго ждали его. И вот уже скоро будем вместе с детьми, уже совсем скоро нас будет четверо, ой, пятеро — еще же Элвин (собака певицы. — Ред.), просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность (без этого никак) и обязательно обниматься», — написала она, добавив фото.
А жить Светлана с семьей будет в коттеджном поселке «Белгравия», который расположен в селе Дмитровка — 7 км от Киева по Житомирской трассе. Самый дешевый коттедж без отделки в этом поселке стоит 120 тысяч долларов.
Тарабаровой еще предстоит ремонт, о котором она обещала рассказывать в соцсетях.
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