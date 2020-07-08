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Украина

Боевики «ДНР» снова заблокировали работу КПВВ «Марьинка»

14:21 8 июля 2020
На КПВВ

Во вторник, 7 июля, линию разграничения на Донбассе пересекли почти 1,2 тысячи человек. При этом боевики блокируют движение через КПВВ «Марьинка».

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пропуск осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда.

Российско-оккупационная администрация продолжает частичное блокирование проезда чрез КПВВ «Новотроицкое». Так, боевики не пропустили 34 человека и 2 транспортных средства.

Остается заблокированным боевиками движение через КПВВ «Марьинка». Террористы выпустили с временно оккупированной территории только одного человека — гражданина Германии. Ему долго не разрешали выехать из ОРДО.

Ранее сообщалось, что боевики «ДНР» открыли КПВВ «Еленовка».

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