Происшествия

Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные (видео)

В Киеве возобновили движение транспорта по мосту Метро. Ранее мост перекрыла группа киевлян, требуя от властей решить проблему с замороженным строительством жилого комплекса «Демеевский квартал». Люди ходили тесной цепью по дороге и не давали проехать автомобилям.

Полиция оттеснила митингующих на тротуар. Как сообщил Telegram-канал Kyiv_traffic, сейчас транспорт может следовать по мосту в обычном режиме.

Между митингующими и полицейскими произошли столкновения. Около 70 человек с плакатами хотели продолжать акцию на пешеходном переходе, но силовики заставили граждан покинуть проезжую часть.

По информации РБК-Украина, двоих активистов задержали и увезли в районное отделение полиции.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о «подводных камнях», которые могут объявиться при покупке квартиры в киевской новостройке. Также проанализирована ценовая ситуация на рынке недвижимости Киева.

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