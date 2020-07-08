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Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные (видео)
В Киеве возобновили движение транспорта по мосту Метро. Ранее мост перекрыла группа киевлян, требуя от властей решить проблему с замороженным строительством жилого комплекса «Демеевский квартал». Люди ходили тесной цепью по дороге и не давали проехать автомобилям.
Полиция оттеснила митингующих на тротуар. Как сообщил Telegram-канал Kyiv_traffic, сейчас транспорт может следовать по мосту в обычном режиме.
Между митингующими и полицейскими произошли столкновения. Около 70 человек с плакатами хотели продолжать акцию на пешеходном переходе, но силовики заставили граждан покинуть проезжую часть.
По информации РБК-Украина, двоих активистов задержали и увезли в районное отделение полиции.
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