Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве с 9 по 12 июля: названы адреса

На традиционных сельхозярмарках в Киеве можно купить овощи, фрукты, бакалею, мясо-молочную продукцию, кондитерские изделия, консервы и многое другое. Власти напоминают о том, что, несмотря на ослабление карантина в Киеве, в общественных местах, к которым относятся рынки и ярмарки, нужно носить маски и соблюдать дистанцию. От торговцев требуют устанавливать в палатках защитные пластиковые или пленочные экраны, которые препятствуют прямому контакту с посетителями. Также для скоропортящейся продукции нужны холодильные камеры.

Ярмарки проходят ориентировочно до 17:00 -18:00, а иногда и дольше.

9 июля (четверг)

в Голосеевском районе — на улицах Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской), Академика Заболотного, 20а-44;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;

10 июля (пятница)

в Голосеевском районе — на улице Академика Заболотного, 20а-44, проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улице Бульварно-Кудрявской, 2−4, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

11 июля (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Академика Заболотного, 20а-44, Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Деснянском — на улицах Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской);

в Днепровском — на бульваре Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя (в границах улицы Чумака и проспекта Любомира Гузара, 28);

12 июля (воскресенье)

в Голосеевском районе — на улицах Академика Заболотного, 20а-44, Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в целом по Украине карантин продлен до 31 июля, учитывая число заболевших коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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