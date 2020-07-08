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Суд признал недостоверной информацию Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в Укроборонпроме, — адвокат

17:39 8 июля 2020
суд
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в Укроборонпроме. Об этом в Facebook сообщил адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец.

Согласно опубликованным адвокатом документам, соответствующее решение суд принял 3 июля 2020 года.

«Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года», — написал Волынец.

Адвокат отметил, что ответчики неоднократно не являлись в суд, чем затягивали рассмотрение дела.

«Информация, которая содержалась в указанной программе (Наші Гроші — Авт.) получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий», — написал Волынец.

По его словам, распространенная журналистами программы «Наші гроші» информация также стала основанием для открытия уголовных производств, в которых Олег Гладковский вынужден более года доказывать свою невиновность.

Напомним, указанное расследование было опубликовано 25 февраля 2019 года. Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, а первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский самостоятельно написал заявление об освобождении от исполнения служебных обязательств до окончания расследования.

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