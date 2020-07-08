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Наиболее пострадали Киев и Чернигов: стало известно, как глобальное потепление ударило по Украине
Глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но темпы отличаются от региона к региону. Из всех областных центров наиболее сильно изменилась погода в Чернигове и Киеве. Такие данные приводит Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) имени Бориса Срезневского.
«Сильнее всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве — на 1,6°С, а менее всего в Ужгороде — на 0,9°С», — отмечает директор ЦГО Александр Косовец.
«Темпы потепления в нашей стране в целом быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за 30 лет близким к 1°С», — добавил эксперт.
Специалисты обсерватории пришли к выводу, что в целом за 30 лет в Украине уменьшился ежегодный объем осадков. Проблема недостаточной увлажненности обостряется.
Напомним, 2019 год в Украине был признан самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений. При этом эксперты предупредили о возможном водном дефиците сразу в нескольких регионах Украины.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»75
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