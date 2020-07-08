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На железнодорожном вокзале в Киеве появятся системы температурного скрининга: что важно знать
В Киеве на железнодорожном вокзале будут установлены системы, измеряющие температуру у пассажиров. Это будет еще одним шагом в борьбе с распространением коронавируса и других инфекционных заболеваний.
Ожидается, что проверка температуры будет проводиться дистанционно и автоматически. На рынке есть системы, реагирующие на инфракрасное излучение от лица человека и позволяющие за минуту измерить температуру 120 людям. Именно такую аппаратуру планируется установить в столице. Две установки будут расположены на Центральном железнодорожном вокзале и еще одна на Южном, сообщает «Укрзалізниця».
«Системы автоматического скрининга температуры позволяют быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзал. Это поможет быстро выявить потенциально больных», — отметил Иван Юрик, и.о. председателя правления «Укрзалізниці». Люди с повышенной температурой не будут допускаться на вокзал — им будет рекомендовано обратиться в медпункт на станции.
Напомним, в Украине на период карантина введен температурный скрининг на входе в здания вокзалов и на других объектах, предполагающих массовое скопление людей. Поезда возобновили рейсы с 27 мая.2
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