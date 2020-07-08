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"Вот вам и автофиксация": в июне число жертв ДТП выросло на треть по сравнению с прошлым годом
Несмотря на введенную в Украине систему фото и видеофиксации нарушений, обстановка на дорогах по-прежнему далека от спокойной. Правозащитник и представитель Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев отметил, что даже после введения автофиксации число смертельных аварий выросло.
«За первое полугодие количество погибших в дорожных авариях увеличилось на 11,3 процента… В июне вообще — плюс 33,3! Больше всего из-за столкновений», — обращает внимание Караваев на своей странице в Facebook.
Согласно июньской статистике, на дорогах произошло 14 179 аварий, в 2298 пострадали люди. 252 человека погибли, 2828 — получили травмы. Комментаторы в сети соглашаются, что система автофиксации особо не изменила ситуацию с безопасностью на дорогах.
Напомним, уже в первые сутки работы система автофиксации нарушений выявила двух водителей, летевших в городской черте со скоростью свыше 200 км/час.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»50
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