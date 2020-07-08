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Украина

Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной по делу о сбитом "Боинге" МАУ

20:17 8 июля 2020
боинг

Иран готов провести с Украиной двусторонние переговоры по поводу сбитого «Боинга» МАУ. Иранская сторона предлагает начать диалог после 20 июля и ждет даты от официального Киева. Об этом говорится в заявлении посольства Ирана.

«Исламская Республика Иран ничего не скрывает и не ищет причин, чтобы не сотрудничать с Украиной», — отмечается в заявлении, которое приводит Интерфакс-Украина.

Реакция посольства появилась после того, как замглавы МИД Украины Евгений Енин упомянул, что Киев хотел бы обсудить с Тегераном вопрос компенсаций за сбитый «Боинг», но иранская сторона не готова принять предложение по поводу переговоров.

Бортовые самописцы со сбитого в Иране «Боинга» будут переданы на расшифровку во Францию. Тегеран обязался сделать это до 20 июля.

Напомним, в сбитом 8 января 2020 года «Боинге» погиб украинский экипаж (9 человек) и две пассажирки, а также 82 иранца, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 представителя Афганистана, трое немцев и трое британцев. В Швеции выразили уверенность, что смогут добиться от Ирана компенсации семьям погибших.

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