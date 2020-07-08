СБУ попросила Гонтареву не сеять панику: что произошло

Украина

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не удивлена, что пришедший ей на смену Яков Смолий не доработал до конца срока. Гонтарева считает, что МВФ стоило бы пойти на более жесткие шаги, а не просто публиковать осуждающие заявления. СБУ, в свою очередь, считает, что комментарии Гонтаревой сеют панические настроения, а потому от таких высказываний лучше воздержаться.

«Я не удивлена, что он (Смолий) ушел: давление стало невыносимым, — заявила Гонтарева в интервью изданию The Central Banker. — МВФ и страны G7 сказали много прекрасных слов об уважении к независимости центрального банка, но это не возымело никакого эффекта. Когда уходит в отставку глава центробанка, одних только заявлений мало. Чтобы защитить проведенные нами изменения, МВФ должен объявить, что не будет осуществлять платежи Украине, пока Зеленский не назначит главу НБУ, способного отстоять реформы».

В СБУ со своей стороны заявили, что высказывания от бывшего руководства НБУ могут рассматриваться как угрожающие нацбезопасности.

«Считаем недопустимым оглашение заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране. Призываем всех бывших чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства», — говорят в СБУ.

Напомним, 1 июля Смолий подал заявление об отставке, а 3 июля Рада поддержала это прошение. Позднее экс-глава НБУ рассказал, что решение принял после встречи с президентом.

Фото bank.gov.ua

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