Лилия Ребрик избила партнера на съемках фильма

Шоу-бизнес

В Киеве стартовала работа над комедийным сериалом

В Киеве, после окончания строгого карантина, стартовали съемки 4-серийной комедийной мелодрамы «18-летний олигарх» (канал «Украина»). Известно, что идея картины появилась еще три года назад, а на написание сценария ушло четыре месяца. В центре сюжета — жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем.



Главную роль в проекте играет Иван Оганесян, известный по сериалу «Нюхач». Роль его бывшей возлюбленной досталась популярной актрисе и телеведущей Лилии Ребрик. В картине снимаются Ирина Гришак, Дмитрий Сарансков, Екатерина Гулякова. Режиссер фильма — Андрей Силкин, известный по сериалу «Семья на год».

— Киев — один из моих любимых городов, — признался Иван Оганесян. — Конечно, я с удовольствием приехал сюда, как только это стало возможным. Рад, что после строгого карантина вновь возобновился рабочий процесс. Кстати, для роли олигарха мне пришлось сменить имидж и даже отрастить бороду.

Лилия Ребрик рассказала «ФАКТАМ», что съемки проходят с соблюдением всех карантинных норм — актеры снимают маски только, когда входят в кадр и постоянно пользуются санитайзерами.

— По сюжету моя героиня — эффектная блондинка, — сказала Лилия. - Самодостаточная, целеустремленная, очень уверенная в себе дамочка со стервозным характером. При первой же встрече с бывшим она дает ему сочную пощечину, а он отвечает: «Не зря говорят, что стервозный характер продлевает молодость». Так вот над этой сценой мы работали в первый же съемочный день. И Ване Оганесяну — моему бывшему — пришлось мужественно вытерпеть от меня пять дублей этой пощечины! Кстати, впервые в кино я играю роль мамы взрослой, 18-летней, дочери. Но у меня нет совершенно никаких противоречий. Чисто теоретически у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» актер Тарас Цымбалюк рассказал, чем занимался на карантине.

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