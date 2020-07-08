- 21:22 «Динамо» — «Ворскла» — 0:0: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 21:13 В июльских квитанциях киевлянам предложат уплатить две суммы за электричество: что это значит
- 21:08 «Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины
- 21:08 СБУ попросила Гонтареву не сеять панику: что произошло
- 20:38 Суд не отпустил скандального застройщика Микитася под домашний арест
- 20:36 "Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре
- 20:17 Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной по делу о сбитом "Боинге" МАУ
- 19:45 9 июля у иудеев начинается трехнедельный траур: чего нельзя делать
- 19:33 Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука
- 19:26 Под Полтавой от грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео
- 19:20 "Вот вам и автофиксация": в июне число жертв ДТП выросло на треть по сравнению с прошлым годом
- 19:13 Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии
Лилия Ребрик избила партнера на съемках фильма
В Киеве стартовала работа над комедийным сериалом
В Киеве, после окончания строгого карантина, стартовали съемки 4-серийной комедийной мелодрамы «18-летний олигарх» (канал «Украина»). Известно, что идея картины появилась еще три года назад, а на написание сценария ушло четыре месяца. В центре сюжета — жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем.
Главную роль в проекте играет Иван Оганесян, известный по сериалу «Нюхач». Роль его бывшей возлюбленной досталась популярной актрисе и телеведущей Лилии Ребрик. В картине снимаются Ирина Гришак, Дмитрий Сарансков, Екатерина Гулякова. Режиссер фильма — Андрей Силкин, известный по сериалу «Семья на год».
— Киев — один из моих любимых городов, — признался Иван Оганесян. — Конечно, я с удовольствием приехал сюда, как только это стало возможным. Рад, что после строгого карантина вновь возобновился рабочий процесс. Кстати, для роли олигарха мне пришлось сменить имидж и даже отрастить бороду.
Лилия Ребрик рассказала «ФАКТАМ», что съемки проходят с соблюдением всех карантинных норм — актеры снимают маски только, когда входят в кадр и постоянно пользуются санитайзерами.
— По сюжету моя героиня — эффектная блондинка, — сказала Лилия. - Самодостаточная, целеустремленная, очень уверенная в себе дамочка со стервозным характером. При первой же встрече с бывшим она дает ему сочную пощечину, а он отвечает: «Не зря говорят, что стервозный характер продлевает молодость». Так вот над этой сценой мы работали в первый же съемочный день. И Ване Оганесяну — моему бывшему — пришлось мужественно вытерпеть от меня пять дублей этой пощечины! Кстати, впервые в кино я играю роль мамы взрослой, 18-летней, дочери. Но у меня нет совершенно никаких противоречий. Чисто теоретически у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» актер Тарас Цымбалюк рассказал, чем занимался на карантине.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...