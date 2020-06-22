Работал грузчиком: звезда сериала "Спіймати Кайдаша" рассказал, чем занимался на карантине

Гламур

Тарас Цымбалюк приступил к съемкам в новом фильме

Популярный украинский актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша»Тарас Цымбалюк уже вернулся на съемочную площадку. В Киеве стартовала работа над сериалом «Корзина для счастья» (канал «Украина»), где Тарас играет главную роль. Его партнерша — популярная актриса Анна Кошмал.

- Киносъемочная жизнь вновь оживилась в конце мая, — рассказал «ФАКТАМ» Тарас. — Начались звонки, предложения о работе. Съемки, которые были запланированы еще до карантина, пока перенеслись на июль. А вот работа в «Корзине для счастья» уже стартовала.

— Вы вновь играете мачо?

— Не совсем. Я играю обычного честного парня, хорошо воспитанного мамой-учительницей. Он смотрит на жизнь, желая изменить ее к лучшему, при чем не только свою, но и всех окружающих. Мой герой работает грузчиком в супермаркете. Кстати, мне пришлось даже овладеть новым навыком, используя грузовой подъемник. На самом деле, на практику у меня ушло около получаса.

— Судя по Инстаграму, на карантине вы активно занимаетесь спортом.

— Да, каждый день около часа посвящаю своему телу. На самом деле, в начале карантина, мы практически не выходили из дома — только за продуктами. Я занимался самообразованием, прочел несколько книг по моей профессии. Смотрел кино — мне нравятся исторические мелодрамы и детективные сериалы.

— Может, готовили?

— Нет, моя девушка готовит хорошо, а я вообще никак. Моя основная обязанность была ходить за продуктами. Признаюсь, первое время карантина нам не было страшно, просто возникло непонимание того, что будет дальше. Да и сейчас оно сохранилось.

- В связи с карантином изменились правила съемок?

- Знаете, для меня и до карантина все было понятно — я постоянно мыл руки, теперь хожу еще и с антисептиком. В моем привычном режиме мало что изменилось. Я оптимист по жизни и надеюсь только на лучшее.

Ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала о съемках эротических сцен в сериале «Спіймати Кайдаша».

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