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Переговорщик Путина обвинил Украину в срыве обмена пленными
Очередное заседание трехсторонней переговорной группы по Донбассу закончилось безрезультатно. Российская делегация заявила, что главный вопрос — обмен пленными — сорван из-за новой позиции украинской стороны. Украинские представители уточнили, что их позиция не была новой — на заседании в очередной раз был поднят вопрос об обмене по формуле «всех на всех».
Глава российской делегации Борис Грызлов заявил Интерфаксу, что переговорный процесс зашел в тупик. Согласно российской версии событий, якобы сначала в списках на обмен было четыре категории удерживаемых лиц, украинская сторона предложила еще две категории, и россиянам это не понравилось.
В то же время украинская делегация утверждает, что повода для спора не было. «Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате „всех на всех“ и отметила, что ожидает письменных подтверждений от другой стороны», — говорится в заявлении по итогам переговоров.
Напомним, в СБУ подсчитали, что по состоянию на 30 апреля на оккупированном Донбассе в плену боевиков «ДНР» и «ЛНР» находятся 214 человек.
Последний обмен пленных состоялся 16 апреля. Из плена боевиков были освобождены 20 украинцев, из них только двое — военные.37
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