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В Млечном Пути нашли звездный поток, рожденный вне пределов нашей галактики
Безопасность человечества в будущем зависит от его способности раскрыть секреты существующего вокруг нас мира и использовать их с пользой для себя. Одна из таких загадок, наряду с энергией черных дыр — принцип формирования галактик во Вселенной.
И в этом вопросе, возможно, сделано первое значительное открытие: группа астрофизиков во главе с Линой Несиб из Калифорнийского технологического университета объявила об обнаружении звездного потока, который может служить свидетельством того, что диск Млечного пути принимает в себя карликовые галактики, находясь в постоянном развитии.
Звездное скопление получило имя Нюкта в честь греческой богини, которая в мифологии представляет собой персонификацию ночной темноты. Открытие было сделано необычным путем, который отражает многогранность астрономии и астрофизики.
Открытие Нюкты включало в себя объединение этих двух основных астрофизических проектов и их анализ с использованием методов глубокого обучения.
«Галактики растут, присоединяя к себе другие галактики. Мы предполагали, что у Млечного Пути была тихая история слияний <…> Теперь, имея доступ ко множеству небольших структур, мы понимаем, что история Млечного Пути не такая тихая, как казалось. Очень полезно иметь все эти инструменты, данные и симуляции. Все они должны быть использованы одновременно, чтобы распутать эту проблему. Мы находимся на начальных этапах, чтобы действительно понять формирование Млечного Пути», — отмечает Несиб.
Команда разработала метод отслеживания движений каждой звезды в виртуальных галактиках и маркировки звезд, как рожденных в принимающей галактике, так и аккрецированных как продукты слияний галактик. Звезды этих двух типов имеют разные подписи, хотя различия часто неуловимы.
Несиб и ее команда планируют продолжить исследование потока Нюкта с помощью наземных телескопов. Это даст информацию о химическом составе потока и другие подробности, которые помогут им датировать прибытие Нюкты в Млечный Путь и, возможно, дать подсказки о том, откуда пришел этот поток. Следующая публикация данных Gaia в 2021 году будет содержать дополнительную информацию о 100 миллионах звезд в каталоге, что делает вероятными новые открытия скоплений.
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