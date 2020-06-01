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"Плевок" черной дыры: ученые зафиксировали выбросы энергии, направленные в сторону Земли (видео)
Пока американские астронавты осваивают особенности работы на МКС, ученые из других стран продолжают наблюдение за космосом с орбитальной рентгеновской обсерватории Chandra, узнавая новые для человечества факты о космосе.
Так, на днях ими было обнаружено, что черные дыры звездной массы выбрасывают пучки материи, разогнанной до 60% скорости света, и имеющей при этом большую энергию.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Chandra со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal Letters.
«Наши наблюдения показывают, что общая внутренняя энергия таких выбросов как минимум в 10 тысяч раз больше, чем на то указывают наблюдения в радиоволновом диапазоне. Если эта энергия не превращается в другие типы электромагнитных волн в момент появления выброса, то большая ее часть выделяется потом, в результате взаимодействия „плевка“ черной дыры с материей межзвездной среды», — пишут ученые.
Автор статьи поясняет, что ученые выделяют две категории черных дыр, которые отличаются друг от друга по массе. Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик, они тяжелее Солнца в миллионы или даже миллиарды раз. Ко второму типу относятся так называемые черные дыры звездной массы, они возникают в результате гравитационного коллапса крупных светил.
Заметить эти объекты очень сложно даже на небольшом расстоянии от Земли, так как они почти ничего не излучают и, в отличие от сверхмассивных черных дыр, не притягивают к себе далекие звезды. Поэтому астрономы обычно узнают о существовании черных дыр звездной массы только в том случае, если рядом с ними находится как минимум одна звезда, материю которой они постоянно «воруют». В результате появляются вспышки света, по которым ученые и вычисляют такие объекты.
Наблюдая за пробуждением черной дыры MAXI J1820+070 с помощью Chandra и ряда наземных радиотелескопов, европейские и американские астрофизики под руководством профессора Университета имени Дени Дидро в Париже Стефана Корбеля получили первые данные о том, к чему это приводит.
Эта черная дыра расположена в созвездии Змееносца, примерно в 10 тыс. световых лет от Земли, она в десять раз тяжелее у Солнца. Вокруг MAXI J1820+070 вращается звезда массой с наше светило, материя которой плавно перетекает на черную дыру. О ее существовании ученые узнали в ноябре 2018 года, когда несколько оптических телескопов зафиксировали вспышку в этой части неба.
Последующие наблюдения в радиоволновом диапазоне указали на то, что эта черная дыра только начала вырабатывать джеты — узкие пучки плазмы, разогнанные до околосветовых скоростей и разогретые до температуры в миллионы кельвинов. Это натолкнуло ученых на мысль проследить за этим процессом с помощью рентгеновского телескопа Chandra.
Потратив на подобные наблюдения около полугода, астрофизики смогли проследить за рождением джетов и снять их движение через межзвездное пространство. Эти записи показали, что выбросы MAXI J1820+070 двигались в сторону Земли примерно в 1,6 раза быстрее скорости света, а противоположная сторона джета была разогнана до 60% скорости света.
«Сверхсветовое» движение «земной» части выбросов, как объясняют ученые, было связано с тем, что материя, которую выбрасывает черная дыра, движется так же быстро, как и порождаемое ей свечение. В результате новые порции рентгеновских волн постоянно «обгоняют» старые, из-за чего нам кажется, что джет движется быстрее, чем это позволяют теория относительности и другие законы физики.
Вдобавок наблюдения за движением джета показали, что большая часть энергии, запасенная внутри него, выделяется не в первые мгновения рождения «плевка» черной дыры, а уже после того, как он выйдет в межзвездную среду в результате взаимодействий с ее материей. Это, как предполагают астрономы, может объяснять, почему джеты быстро замедляются по мере удаления и от небольших, и от сверхмассивных черных дыр.
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