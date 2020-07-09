Украина

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: один боец ВСУ погиб, трое ранены

В зоне боевых действий на Донбассе не прекращаются обстрелы, несмотря на обещанный режим тишины. 8 июля погиб военнослужащий ВСУ, и еще трое украинских воинов получили ранения. Командование операции Объединенных сил зафиксировало, что вражеские формирования 14 раз обстреливали украинские позиции.

В штабе ООС сообщили, что возле Марьинки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов. Рядом с Авдеевкой враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм. Обстрелам подверглись районы Старогнатовки и Опытного, окрестности хутора Вольный и Орехово, Новолуганского и Новозвановки.

В прифронтовой зоне снова пострадали дома местных жителей. Вследствие вражеского обстрела из гранатометов в поселке Зайцево были повреждены крыши, окна, стены жилых зданий. Рядом с поселком российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника гранатометный выстрел.

Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки, 8 июля украинские воины ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа «Тигр».

Напомним, часть подразделений операции Объединенных сил 8 июля была направлена на ликвидацию масштабного пожара в Луганской области. Звучала версия, что лесной пожар мог случиться из-за обстрела территории боевиками.

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