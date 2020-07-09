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Поджог хостела с украинцами в Польше: стало известно о мотивах злоумышленника
В Польше выяснили причины пожара в хостеле, где проживали украинцы. Здание в поселке Погожице сгорело 4 июля, на момент пожара там проживали 12 граждан, в основном приехавшие на заработки. Хозяин здания договорился о том, чтобы погорельцев разместили в соседней гостинице.
Как сообщает польское агентство chrzanow.naszemiasto.pl, полиция арестовала подозреваемого в пожаре. Это 42-летний поляк, арендовавший комнату в хостеле. Следствие склоняется к тому, что пожар был устроен не из-за ксенофобских мотивов, а на почве бытового конфликта.
«У мужчины был сложный характер. У гражданина был давний конфликт еще с одним постояльцем хостела — тоже поляком. Эти стычки происходили не на почве национальности. Это была личная неприязнь», — рассказала Катарина Добковска из полиции Хшанува.
Версия о пожаре по неосторожности уже исключена. Получены доказательства, что огонь в хостеле был разведен умышленно.
Мужчину задержали в день пожара и пока на три месяца поместили под стражу. Поляку грозит от года до десяти лет за решеткой.
Напомним, пожар в двухэтажном хостеле в Погожице случился 4 июля. Жильцам удалось спастись, но их вещи сгорели. Здание тушили более 15 часов. После пожара были задержаны 32-летняя женщина и 42-летний мужчина, но женщину вскоре отпустили домой.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Польше, учитывая ситуацию в экономике, решили упростить правила пребывания в стране украинцев, приехавших на заработки.
Фото MedelaMarek/Twitter208
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