Украина

Перед приездом Зеленского на Волынь военным приказали бутылками выгребать воду из луж (фото, видео)

На авиабазе в Луцке, ожидая приезда президента Владимира Зеленского, военным приказали избавиться от луж на дороге, образовавшихся вследствие мощного ливня. Чтобы дорога выглядела отремонтированной, воду из ям вычерпывали бутылками и выметали вениками, а потом выбоины залили смолой и засыпали гравием.

Зеленский должен приехать на авиабазу 9 июля, чтобы ознакомиться с условиями в 204 бригаде тактической авиации. Как сообщает 24 канал, дорогу к летному полю не ремонтировали около двадцати лет, а потому пришлось принимать экстренные меры перед визитом главы государства.

Напомним, ранее в сети показали видео с подготовкой президентского мероприятия в Киеве, когда в городе начался дождь. Зеленскому согревали кресло феном.

Фото 24tv.ua

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