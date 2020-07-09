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Выжженная земля: последствия масштабных пожаров в Луганской области показали с воздуха (видео)
В Луганской области сняли с беспилотника последствия масштабных лесных пожаров. Зеленые насаждения возле Северодонецка и в Новоайдарском районе горят с 6 июля. На четвертый день в огне продолжают оставаться пять тысяч гектаров территории.
Видео Луганщины, «обожженной» огнем, опубликовала Елена Иванченко в Facebook.
В Патрульной полиции Луганской области объявили, что по состоянию на утро 9 июля восстановлено движение автотранспорта из Северодонецка в направлении Новоайдара.
В пострадавшем от пожара селе Смоляниново, где сгорели десятки домов, дежурят правоохранители во избежание мародерства.
Локализовать лесной пожар помогла армейская техника. Подразделения 93-й бригады «Холодный Яр» специальной инженерной машиной разграждения создали защитную полосу между горящим лесом и ближайшими селами.
Напомним, масштабные пожары в Луганской области были признаны чрезвычайной ситуацией. Известно о пятерых погибших. Медицинская помощь понадобилась 71 человеку, застигнутому поблизости от зоны возгорания.
Фото policeLG/Facebook, 93OMBr/Facebook257
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