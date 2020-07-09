Олимпийский чемпион внезапно умер в 54 года (фото, видео)

Спорт

Чемпион Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле (Франция) по горнолыжному спорту (слалом) норвежец Финн Кристиан Ягге умер на родине в 54 года. Трагическую новость сообщила на своей странице в Facebook жена Ягге Трине-Лизе, написав, что причиной стала непродолжительная болезнь — четыре недели назад экс-спортсмена доставили в больницу Осло, но пару дней назад его состояние ухудшилось.

"Золото" в Альбервилле-1992 стало наивысшим достижением в карьере Ягге

«Это ужастно грустно. В свои 54 года он был трудолюбивым парнем, который был все еще очень активным. У него остались маленькие дети, поэтому новость трагична вдвойне. Он был одним из лучших представителей норвежского спорта. Он продвигал норвежские горнолыжные виды спорта в 90-х годах», — рассказал партнер Ягге по сборной Кьетиль Андре Аамодт в интервью телеканалу ТВ 2.

Отметим, что Финн Кристиан родился в титулованной спортивной семье. Его отец Финн Даг 42 раза становился чемпионом Норвегии по теннису в различных дисциплинах, а мать Лив представляла страну на двух зимних Олимпиадах, в 1960-м и 1964-м, в горнолыжном спорте.

Будущий олимпийский чемпион дебютировал в Кубке мира в феврале 1986 года, и за свою карьеру выиграл семь этапов в слаломе. В 1992-м в Альбервиле норвежец завоевал «золото», опередив на 0,28 секунды легендарного Альберто Томбу и тем самым не позволив итальянцу завоевать четвертую подряд олимпийскую награду высшей пробы.

Финн Кристиан завершил спортивную карьеру в 2000 году, с тех пор работал на руководящих должностях в одной из ведущих норвежских телекоммуникационных компаний.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России умер двукратный олимпийский чемпион по водному поло Александр Кабанов.

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